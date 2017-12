(SF - Stadio Ricciardelli)

San Severo. Il prossimo mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 11,00 è in programma la cerimonia di consegna della proprietà del campo sportivo Ricciardelli che, come è noto, da alcuni mesi è di proprietà del Comune di San Severo. A suggellare il trasferimento di proprietà dalla Regione Puglia al Comune interverranno, con il Sindaco avv. Francesco Miglio e gli Assessori Comunali, gli Assessori regionali Raffaele Piemontese e Leo Di Gioia, i dirigenti della massima società calcistica locale dell’USD Alto Tavoliere San Severo, guidati dal presidente Paolo Dell’Erba. Redazione StatoQuotidiano.it San Severo, Ricciardelli dalla Regione al Comune ultima modifica: da

