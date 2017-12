BARBAGIANNI (FOTO ANSA)

(ANSA) – VASTO (CHIETI), 29 DIC – Questa mattina nella Riserva bosco di don Venanzio a Pollutri è stato liberato uno splendido esemplare di barbagianni adulto. Era stato preso in cura da alcuni giorni dai volontari del gruppo comunale della Protezione civile di Vasto dopo essere stato recuperato in A/14, probabilmente dopo un impatto con un mezzo di passaggio. “E’ stato curato dal veterinario presente nel nostro gruppo – dice il responsabile della Protezione civile di Vasto Eustachio Frangione – anche con un’alimentazione a base di cosce di pollo. Si è ripreso e questa mattina alle 5 gli abbiamo fatto riprendere il volo”. Torna libero barbagianni trovato in A14 ultima modifica: da

