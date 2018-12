Foggia e Provincia: giornata sicurezza nel territorio

Di:

Foggia. Nella giornata del 28 dicembre u.s., nell’ambito della “Giornata della Sicurezza” , prevista con ordinanza del Questore di Foggia, diretta ad intensificare i controlli nel periodo natalizio, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è stato svolto sul territorio dell’intera provincia, un servizio straordinario di controllo del territorio e di polizia giudiziaria che ha coinvolto Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, dei Reparti Prevenzione Crimine, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale. Il servizio ha visto altresì impegnati gli Agenti della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile che hanno effettuato controlli agli arrestati domiciliari, nonché Agenti della D.I.G.O.S. per i controlli di specifica competenza: controlli sedi ultras, controllo ad un luogo di culto islamico, controlli a sedi di partiti politici.

Il servizio che si è svolto su tutto il territorio della provincia, coinvolgendo tutte le componenti operative della Polizia di Stato operanti in Foggia e nei Commissariati di P.S. di Manfredonia, Cerignola, San Severo e Lucera ha visto impiegati nr. 142 Agenti della Polizia di Stato e nr. 58 pattuglie.

Si rendono noti i risultati conseguiti:

Persone controllate: 624

Posti di blocco e posti di controllo: 26

Veicoli controllati: 244

Persone accompagnate in Ufficio: 1

Controlli arrestati domiciliari: 54

Posti di controllo: 5

Contestazioni al C. di S. : 30

Persone indagate in stato di libertà: 2

Perquisizione locale: 9

Esercizi pubblici controllati: 3

Persone arrestate: 3

Sequestri amministrativi: 3

Sequestri penali 2

Veicoli sequestrati :3

Veicoli rubati e rinvenuti:2

Notificati nr. 2 provvedimenti a due cittadini stranieri;

Notificati 3 biglietti d’invito a cittadini comunitari.

Nel corso del servizio sono state inoltre tratte in arresto tre persone di cui, due a Foggia ed uno a Cerignola.

A Foggia Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia – Gruppo Falchi, durante il controllo ad un arrestato domiciliare hanno tratto in arresto in flagranza di reato, CIAVARELLA Leonardo classe 1995 foggiano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio. Il predetto è stato trovato in possesso presso la propria abitazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr. 16 circa. Un bilancino di precisione, 800 euro verosimile provento di attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Foggia Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Immigrazione hanno tratto in arresto OBANEWA Joseph Olarewaju, classe 1998 nigeriano, titolare di permesso di soggiorno scaduto, per danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Lo straniero sferrando calci e pugni, danneggiava una porta di vetro dell’ufficio volanti e minacciava gli Agenti.

Il predetto andava in escandescenze perché pretendeva la consegna del permesso di soggiorno, pur non essendo ieri il giorno prefissato per il ritiro. Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva accompagnato presso la casa Circondariale di Foggia.

A Cerignola Agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto in flagranza di reato CARBONE Mario, classe 2000, Cerignolano, per tentato furto aggravato di autovettura in concorso con persone rimaste ignote.

Nella circostanza venivano sequestrati gli attrezzi atti allo scasso utilizzati dai malfattori.

Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

