Manfredonia: i 70 anni di Tex con Pasquale Del Vecchio

Manfredonia, 29 dicembre 2018. Si è svolto nella giornata di ieri, 28 dicembre, presso il makerspace ‘Orto Urbano’ di Manfredonia, l’incontro con il fumettista di Tex, Pasquale Del Vecchio, sipontino doc che ha voluto ricordare i suoi inizi nel 2003 con il celeberrimo fumetto di cui quest’anno si celebrano i 70 anni.

Pasquale Del Vecchio ha frequentato il liceo scientifico di Manfredonia e si poi trasferito al Milano per proseguire gli studi ma si accorge ben presto della sua passione per il disegno fumettistico che coltiva negli anni fino a renderla un vero e proprio lavoro.

Un talento brillante nato nel nostro territorio che lo stesso Saverio Mazzone, Amministratore Unico dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia, ha voluto ieri riconoscere e premiare per essersi distinto ed aver portato in alto il nome di Manfredonia.

Nei 70 anni della sua storia, Tex, l’avventuriero, il ranger, il saggio capo degli indiani Navajos, ha vissuto storie epiche e memorabili, ha affrontato banditi e malfattori e salvato tribù indiane ingiustamente perseguitate, ha cavalcato sui sentieri polverosi del vecchio West, come nei deserti infuocati del Messico e nelle fredde regioni del Grande Nord.

Indimenticabili, naturalmente sono le sfide con il suo nemico di sempre: Mefisto, l’incarnazione del male.

Di Tex, quindi, non si può far altro che riconoscere il fascino indiscusso che ormai dal 1948 (grazie agli ideatori Luigi Bonelli ed Aurelio Galleppini, all’editore Sergio Bonelli) coinvolge i veterani del fumetto ma anche i più giovani per quel suo profondo senso di giustizia e la sua innata generosità, un eroe e un vero e proprio fenomeno di costume.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 29 dicembre 2018

