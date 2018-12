Rifondazione “Solidarietà per intimidazione a sede San Giovanni Rotondo”

Di:

Foggia. ”La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, esprime massima solidarietà a tutti i compagni del circolo PRC “Luigi Pinto” di San Giovanni Rotondo per il vile atto intimidatorio subìto presso la propria sede. Non c’è giorno che in Italia non accadano episodi simili, questi rigurgiti fascisti e razzisti, non devono essere sottovalutati e sminuiti, soprattutto dalle istituzioni. Per questo chiediamo la messa al bando di tutti i gruppi neofascisti.

La Federazione Provinciale, abbraccia tutti i compagni di San Giovanni Rotondo, ricordando come l’antifascismo è un ideale imprescindibile per uno stato di diritto e che da sempre i lavoratori sono vittime dei movimenti fascisti. I problemi del Paese, non sono la presenza di stranieri ma il lavoro che manca, l’assenza dei diritti e i salari bassi, l’indebolimento dei servizi pubblici ormai incapaci di rispondere ai bisogni della gente.

Compagni non arretriamo di un centimetro!!! no pasaran!!!”

Foggia 28/12/2018