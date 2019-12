Accoltellamento fuori disco a Barletta. Prognosi riservata per 18enne ma è fuori pericolo

Barletta/Cerignola, 29 dicembre 2019. Continuano ledelin seguito all’arresto di Davide Daddato, barlettano di 18 anni (che aveva compiuto da pochissimo), ritenuto responsabile dei reati di porto d’arma improprio e tentato omicidio ai danni di un coetaneo.

I fatti sono avvenuti tra le ore 1.00 e le 1.30 del 24 dicembre 2019 all’esterno di una discoteca.

Da raccolta dati, l’arresto del 18enne barlettano è stato convalidato ieri, 28 dicembre, dal Gip del Tribunale di Trani, Pm il dr. Pesce.

I fatti

Come anticipato dal Commissariato, le strade dei due giovani, entrambi incensurati, si sono incrociate verso le ore 01.00 del 24 dicembre durante una lite, scaturita per futili motivi, sulla pista da ballo di una nota discoteca ubicata in località Palombaro a Barletta.

Il 18enne di Cerignola, presente nel locale con altri amici, viene aggredito da un gruppo di giovani del posto all’interno della struttura. Sarebbero state due le aggressioni subite dal 18enne cerignolano, apparentemente senza alcuna plausibile motivazione.

L’accoltellamento all’esterno del locale

All’esterno del locale, Daddato ha poi colpito con una coltellata all’addome il suo coetaneo. Il ferito è rimasto sul posto chiedendo aiuto. Gli aggressori sono invece fuggiti. A prestare soccorso al giovane di Cerignola è un amico, che ha velocemente portato il giovane in ospedale a Barletta.

Prognosi riservata

La vittima dei fatti, presente nel locale a Barletta per una serata di festa, è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa della lacerazione dell’intestino. Durante le aggressioni, il giovane ha riportato anche fratture al setto nasale, lesioni alla mandibola e varie escoriazioni sul corpo e sul volto, probabilmente in seguito ai pugni e ai calci ricevuti. La prognosi è al momento riservata ma, fortunatamente, il 18enne risulta fuori pericolo di vita.

Sul posto, la notte dei fatti, è intervenuta una Volante del Commissariato di Barletta che, acquisite le prime informazioni, si è posta alla ricerca dell’aggressore individuato nelle zone limitrofe, con maglione e scarpe ancora sporchi di sangue e con un’escoriazione sul dorso della mano destra.

A piedi, e in compagnia di un ragazzo minorenne risultato estraneo ai fatti, Daddato si stava allontanando in direzione Barletta. La dettagliata ricostruzione dei fatti, confermata dalla vittima e dal minorenne, ha originato l’arresto di Daddato, ora ristretto nel carcere di Trani.

Chiusura del locale per 15 giorni

Si ricorda come, per quanto accaduto, e in base a quanto previsto dall’art. 100 del TULPS, il Sig. Questore di Bari ha decretato la chiusura per 15 giorni della discoteca dove sono avvenute le aggressioni ai danni del 18enne di Cerignola.

Continuano al momento le attività d’indagine per identificare le altre persone coinvolte, tutte giovanissime. Un altro minore sarebbe stato già identificato.

Convocato tavolo tecnico a Barletta, alla presenza del Prefetto

Nel frattempo, il sindaco di Barletta ha convocato un tavolo tecnico alla presenza del Prefetto, ed ha prontamente inviato una lettera esprimendo vicinanza alla famiglia del ragazzo ferito.