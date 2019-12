Capodanno a Troia con le voci di RTL

Il 31 dicembre, a Troia, grande festa di Capodanno.

Per la città del rosone l’ultimo giorno del 2019 coincide con la fine dei primi mille anni dalla fondazione della città, e per questo l’amministrazione comunale ha organizzato una serata speciale con la musica dei Dj Linus D e Silvan Heac e due grandi ospiti direttamente da RTL 102.5, Fabrizio Ferrari e Conte Galè.

Il 31 dicembre, tutti in piazza a Troia per salutare il Millennio che verrà. E per il nuovo anno, immancabili, gli auguri del sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri “Il 31, allo scoccare della mezzanotte la nostra città aprirà le porte sul nuovo millennio che, sono sicuro, sarà magnifico come il primo. A nome dell’amministrazione comunale auguro a tutti un anno di serenità, ricco di passioni, un anno in cui iniziare a scrivere la nuova storia” .