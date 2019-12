Omofobia a Manfredonia, si rivolge a 2 ragazzi e dice “Ma voi, di che razza siete?”

Manfredonia, 29 dicembre 2019. “Ma voi, di che razza siete?”. Grave episodio di omofobia a Manfredonia durante la sera di Natale, come raccontato da persone che hanno assistito personalmente alla vicenda.

Vittime una coppia di ragazzi presenti in Piazza Mercato, la sera del 25 dicembre scorso, con altri amici.

Il racconto dei fatti a StatoQuotidiano

Il racconto. “Durante gli auguri di Natale, chiacchiere e risate, si avvicina questa persona appellandoci nella maniera più vergognosa (ci siamo capiti ed è inutile che io scenda nei dettagli). Ad un certo punto, seccato, gli ho domandato chi fosse, cosa volesse e questo tipo ci ha chiesto, testualmente “che razza fossimo”. Gli abbiamo riso in faccia e dato una risposta ironica.

Evidentemente lo abbiamo indispettito e lui mi ha preso per la giacca e mi ha detto, sempre testualmente ma in un dialetto che qui traduco in italiano: “ma cosa fai, mi prendi per i fondelli? Ma lo sai che io ora ti spacco la faccia?”. Fortunatamente è finita qui. Io ed il mio amico ci siamo spaventati ma la cosa è morta lì, meno male. Ma cosa sarebbe successo se la cosa fosse proseguita?”.

Le minacce “Ma lo sai che io ora ti spacco la faccia?”

“Ora. Io non voglio nulla e non pretendo articoli di giornale e non voglio clamore mediatico – spiega un ragazzo a StatoQuotidiano – , anche perchè magari è una cavolata che non interessa a nessuno (per me resta una cosa grave, che mi ha spaventato e ricordato che l’omofobia ancora non è stata debellata; insomma è una cosa che mi ha segnato e che speravo non mi accadesse mai visto che io sono dichiarato con amici, genitori e con tutti quelli che mi vogliono bene, penso di essere un bravo ragazzo e non ho mai rotto le scatole a nessuno, vivo fuori, e qui vengo a passare volentieri le feste), però ci tengo a raccontarLe la mia esperienza negativa. Tutto qui al momento”.