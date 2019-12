Popolare Bari: Conte, non escludiamo mercato

(ANSA) – ROMA, 28 DIC –. Così il premier Conte alla conferenza stampa di fine anno, in cui ha precisato: “Non ho interloquito con nessun vertice, mai contattati”.

Poi ha spiegato come a Bruxelles, il giorno del commissariamento, affermò che non c’erano decreti in vista trovandosi a rispondere a una domanda “al termine del Consiglio europeo” e quando “c’era il segreto d’ufficio, Bankitalia stava completando la procedura di commissariamento”, con i “mercati aperti e sportelli aperti. Cari cittadini italiani, sono stato omissivo – ammette – se volete è stata una vera e propria bugia, ma sapevo che la procedura si stava completando. Poi abbiamo fatto un decreto legge non per il salvataggio della banca, ma per un intervento sistemico”. Sul prestito ponte anche per Alitalia “stiamo interloquendo con la Commissione Ue” e, senza “ipotecare una soluzione”, “confidiamo di non avere difficoltà”.