Auto in fiamme a Vieste. Giallo sulle cause, si sospetta azione dolosa

Gargano, 29 Dicembre 2020. Il teatro del rogo è stato in Via Ugo Foscolo a Vieste, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre.

Era da poco passata la mezzanotte, quando delle persone sul posto hanno visto partire rapidamente delle fiamme da un’auto parcheggiata. Il forte vento in breve tempo ha esteso il fuoco verso l’altra auto parcheggiata di fianco, coinvolgendola.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le Giacche Verdi, l’Ass.ne Pegaso, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Vieste.

Ignote le cause, si suppone che l’incendio sia stato appiccato in modo doloso. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Vieste.

fotogallery

Sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco il Gruppo operativo locale Giacche Verdi Gol Vieste.

A cura di Vittorio Agricola.