Cerignola, Marianna vaccinata Covid: “Fiducia in un futuro migliore”

Cerignola, 29/12/2020 – (terlizzilive) – “È stato un momento molto emozionante e importante, perché ho riposto la mia fiducia in un futuro migliore, nella scienza e nel lavoro che svolgo”.

A parlare è Marianna Annese, 31 anni, prima terlizzese in assoluto a vaccinarsi al coronavirus domenica 27 dicembre, nel corso del cosiddetto Vaccine Day. Laureata in Assistenza sanitaria, vive e lavora dal 2018 a Cerignola, dove ha sede il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, uno dei quattro hub vaccinali designati dalla Regione Puglia, assieme a San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Severo.

In quanto personale sanitario, Marianna Annese ha avuto priorità nell’accesso all’agognato vaccino, arrivato in 505 dosi la sera di sabato 26 dicembre allo scalo di Bari direttamente dal Belgio, dove la Pfizer ha i suoi stabilimenti.