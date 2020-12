Foggia, “Grazie a Dio Giulia non ha un tumore ma una infezione al cervelletto”

Foggia, 29/12/2020 – “Buona sera a tutti, come sicuramente già avete avuto modi di ascoltare, direttamente dalla voce del papà della piccola Giulia, ringraziando il signore, il Dott. Massimi Luca, insieme alla sua equipe del Policlinico Gemelli di Roma, hanno escluso la presenza di una forma tumorale, che era stata diagnosticata in ospedale a Foggia , confermando però una forte cerebellite, ovvero una infezione acuto che colpisce il cervelletto.

I genitori di Giulia adesso sono in colloquio con il dott. Massimi, riguardo a quale sarà il percorso curativo di Giulia. Al momento vi posso comunicare con certezza che, domattina sarà sottoposta ad un intervento chirurgico al cervello che permetterà di aspirare il liquido presente e poterlo esaminare, cosi da capire effettivamente quale sarà la gravità della situazione.

Il dottore ha comunicato che sarà un percorso molto lungo e complesso, ma tutto ciò non mette a rischio la vita della piccola Giulia!

Detto ciò, vi comunico che il prossimo aggiornamento vi sarà fornito direttamente dalla famiglia, come in questo momento è stato già fatto tramite gli organi di stampa cittadini o sui social.

Io mi limito solo a ringraziarvi infinitamente di cuore per ciò che avete fatto, ancora una volta abbiamo dimostrato che Foggia non è assolutamente solo male e negatività, ma è anche una città piena di persone buone e di un animo buono!! Voglio ringraziare anche le tantissime persone che hanno donato non conoscendo la famiglia, la piccola o chi addirittura ha donato da città e paesi lontani da noi.

GRAZIE A TUTTI VOI ANGELI”