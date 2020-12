Il nuovo assetto leghista in Puglia punta su Bari e Lecce, Foggia ha il sindaco….

(STATOQUOTIDIANO, ore 17). Foggia, 29 dicembre 2020. La Lega rinnova l’organigramma regionale terminato il mandato di Luigi D’Eramo ed è abbastanza evidente il malumore di molti militanti nel ritrovarsi, ai vertici del partito, prevalentemente rappresentanti di altre province pugliesi ma non di Foggia, dove era stato designato a giugno scorso Raimondo Ursitti, oggi escluso dal ruolo di vicesegretario regionale.

Il senatore Roberto Marti è di Lecce, gli onorevoli Gianfranco Chiarelli e Anna Maria Tateo di Taranto e Bari, il capogruppo del partito di Salvini in Consiglio regionale è Davide Bellomo, barese. Nuccio Altieri, unico pugliese nella segreteria nazionale, è di Conversano (Ba). In un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno di ottobre scorso, alla domanda sull’identikit del nuovo coordinatore della Lega, rispondeva: “Deciderà Salvini, ma deve essere riconoscibile da Leuca a Vieste”.

Eppure alle ultime regionali la provincia di Foggia targata Lega ha registrato il risultato migliore fra le 6 province pugliesi né, in virtù di ciò, è stato nominato Joseph Splendido capogruppo leghista in Regione.

In più, ed è il dato eclatante senza frugare nei retroscena politici, le altre città capoluogo della Puglia non hanno un sindaco del Carroccio come Foggia, con Franco Landella.

Scattano nomi di eletti, dentro l’organigramma di un partito, quando si indicono i congressi, una stagione difficile da inaugurare in tempi di pandemia e, anche, con l’incognita di eventuali prossime elezioni politiche in cui sopraggiungono ben altre priorità. Mentre il gruppo di Foggia e provincia creato da Raimondo Ursitti non rilascia commenti, il segretario regionale Marti, nel suo comunicato, traccia già la strada per i nuovi appuntamenti politici: “Saremo ovunque, in ogni singolo comune dal più piccolo al più grande, avviando il dialogo con tutte le civiche”.

Quali siano i civici di centrodestra in Capitanata non è ben chiaro, forse anche i gruppi in via di formazione per il voto del consiglio in Provincia.

All’inizio del prossimo anno scadono i due anni di mandato per i consiglieri di palazzo Dogana e questo potrebbe essere il primo appuntamento alle urne (secondo le modalità previste) per sperimentare e rodare dialoghi e alleanze. Guardando oltre il risultato delle regionali, in cui per la prima volta il partito del Salvini ha eletto dei suoi rappresentanti, si scorgono – complessivamente- le politiche. In provincia di Foggia, sottolinea un rappresentante della Lega, manca un parlamentare, passaggio non certo irrilevante per il radicamento sul territorio foggiano.

Nel frattempo, pare che il lavoro delle civiche di centrosinistra per consolidare la propria base elettorale, oltre le sigle che hanno caratterizzato le regionali, sia in pieno svolgimento.

Paola Lucino, 29 dicembre 2020