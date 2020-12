Landella: “Avete mai visto una bicicletta a Foggia?”

Foggia, 29/12/2020 – Replica di Franco Landella, sindaco di Foggia, in merito alle Covid Lanes a cura di Legambiente “Apprendo con fervente stupore la relazione Covid Lanes pubblicata da Legambiente sulla qualità della mobilità nelle città italiane e in particolare, relativa a come e quanto queste abbiano mutato in maniera ecosostenibile la propria mobilità interna, in coincidenza con la pandemia da Covid19 in corso.

La città di Foggia, con i suoi quasi 30 km di piste ciclabili (per l’esattezza sono 27 km) non solo non risulta tra le prime città italiane, delle quali la capolista è la città di Milano, con 35 km, ma non figura neanche, in tale classifica sul virtuosismo ecosostenibile nazionale.

Condivido con la mia comunità grande dispiacere e amarezza perché, ancora una volta, di Foggia non si parla. E non si parla bene.

Il mio auspicio è che anche Legambiente possa prendere contezza di quanto l’Amministrazione che mi fregio di rappresentare sta investendo non tanto e non solo su progetti, iniziative e misure delle più disparate in materia di eco sostenibilità, ma anche e soprattutto, in una vasta opera di sensibilizzazione alla cittadinanza al tema.

27 km di piste ciclabili disseminate per la città, lungo le arterie principali, collegando il centro alla stazione e ai quartieri nevralgici; 5 velo-stazioni (Piazza Marconi, Palazzo degli Studi, via Mastelloni – Scuola Bovio, nuova sede comunale), delle quali una già realizzata (presso Nodo Internodale) e le altre in corso di realizzazione.

Se Milano è la prima città italiana per piste ciclabili (35 km), per responsabilità e completezza, bisogna segnalare Foggia come terza città italiana, subito dopo Genova (30 km) e molto prima della Capitale (15,7 km).

A inizio 2021 partirà inoltre anche a Foggia, come in altre grandi città italiane, il progetto green Pin Bike, che consentirà ai foggiani di pedalare guadagnando e di guadagnare pedalando piccole somme da reinvestire a beneficio delle attività commerciali della città.

Foggia non ha solo 27 km di piste ciclabili, ma ha già in funzione, oltre che in cantiere, grandi opere per la mobilità sostenibile.

A beneficio del verde e del benessere dell’intera comunità e dell’ambiente foggiano”.