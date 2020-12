Manfredonia. Caratù: “LSU, sempre più complicato sempre più incomprensibile…”

Lavoratori (quasi tutti in dirittura di arrivo per la pensione) che avendo avuto un percorso lavorativo travagliato, oggi lavorano part time con il Comune con una retribuzione commisurata alle ore lavorative ma non adeguata ad un dignitoso sostentamento familiare.

Nonostante le loro lotte per una stabilizzazione lavorativa e previdenziale, questi sono sempre rimasti al palo. Molti uffici e servizi comunali, oggi senza il loro apporto, sarebbero da tempo chiusi. Finalmente il Governo ha messo a disposizione delle risorse, e per molti si apre lo spiraglio della definitiva stabilizzazione prima della agognata pensione.

I Commissari Comunali, in ossequio alla legge, fanno una delibera di indirizzo, il funzionario competente in ottemperanza alla legge e alla delibera dei commissari emana una sua determina.

Fin qui tutto pare andare per il meglio, per sintesi ometto qualche particolare, non me ne voglia il dirigente le sue indubbie qualità professionali non sono in discussione.

Andiamo ai fatti

il giorno 21 o forse il 22 dicembre 2020 (cambia poco) molti di questi L.S.U. apprendono dai social che esiste una determina affissa online sull’albo comunale che gli riguarda con scadenza il 26 dicembre 2020.

Cosa dice questa determina? A parte il richiamo a leggi e regolamenti infiniti (che il concorrente è tenuto a conoscere) la determina di fatto indice una procedura concorsuale attraverso una prova pratica (colloquio) prova che stabilirà se il concorrente è idoneo o no alle mansioni oggetto della selezione, ma non ci sarà un voto comparativo, si stabilirà solo se il concorrente è idoneo o meno.

Perché la graduatoria degli L.S.U. c’è già ed è quella del bacino della Regione Puglia unica a cui gli enti pubblici devono obbligatoriamente attingere.

Il bando da cinque giorni di tempo per presentare la domanda , in piena pandemia, in piena zona rossa, di cui 3 giorni dei 5 sono Natale, la sua vigilia e santo Stefano. domanda da inoltrare attraverso una piattaforma governativa con tanto di speed pec ecc…. tutto questo precludendo o rendendo impossibile la partecipazione a molti. Senza l’ausilio di un patronato o di una consulenza, perché non tutti hanno un computer (con quelli stipendi ) non tutti conoscono la miriade di leggi e circolari richiamate soprattutto perché in quei giorni Manfredonia era in zona rossa, quindi impossibilitati a spostarsi, ed ovviamente perché sia i patronati che i professionisti erano chiusi per il Natale.

Tutto per poter partecipare ad un colloquio che non stabilirà una graduatoria ma solo un idoneità , così scopriremo che qualcuno per oltre vent’anni ha fatto quel lavoro, oggi potrebbe essere giudicato non idoneo per lo stesso lavoro.

La costituenda commissione esaminatrice come farà a dare un sereno, obiettivo ed imparziale giudizio , se già a priori si conosce il posto in graduatoria regionale del candidato?

Non era meglio attingere direttamente dalla graduatoria regionale l’unica ad avere a fianco del candidato un punteggio ed un posto in graduatoria.

Capisco che tutto serve a fare selezione, ma tempi impossibili, modalità farraginose, prove pratiche ( colloquio ) senza stabilire nel bando le materie oggetto del colloquio, e senza stabilire nessuna scala di comparazione tra candidati. Mi pare troppo.

La stessa determina oltretutto , stabilisce un periodo di prova come anche previsto dal c.c.n.l. , che di fatto disconosce l’esito del colloquio. Magari i più capaci i più preparati erano impegnati in famiglia o ligi alle direttive statali anti Covid Oppure sono stati scoraggiati dal meccanismo impietoso.

È vero che la moglie di Cesare deve essere al di sopra d’ogni sospetto, ma la foglia di fico che si vuole mettere non nasconde le nudità.