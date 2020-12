San Severo, evita albero su A14 e tampona camion: conducente in ospedale

San Severo, 29/12/2020 – (quotidianomolise) Il forte vento di ieri, lunedì 28 dicembre, ha causato danni anche lungo l’A14, al chilometro 480.

Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco di Termoli e il 118 Molise dopo un tamponamento tra quattro veicoli avvenuto per la caduta di un albero sulla carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni un autocarro avrebbe evitato l’albero caduto e sarebbe stato tamponato. Un brutto colpo per l’auto che viaggiava alle spalle del mezzo pesante che è andata completamente distrutta. Immediato il trasporto del conducente della vettura presso l’ospedale di San Severo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita (quotidianomolise)