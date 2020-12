Vaccino Covid: “Studenti di infermieristica della UniFg esclusi. Perché?”

Foggia, 29/12/2020 – “In seguito alla decisione odierna della regione Puglia di aprire la vaccinazione anti-covid anche ai Medici Odontoiatri, agli odontotecnici e agli assistenti di studio odontoiatrico conseguentemente alle richieste da parte delle Commissioni Albo Odontoiatri e dei Sindacati di categoria, siamo sorpresi dal fatto che noi studenti di Area Medica non rientriamo nella vaccinazione di prima fase, nonostante in altre regioni a in altri Atenei questo processo sia stato già avviato con successo.

Notizia delle ultime ore è che delle circa 90.000 dosi di vaccino previste per la prima fase in Puglia, ne sono state prenotate dagli operatori di campo sanitario solamente 45.000 ( su una platea di 72.000 operatori sanitari), lasciandone di fatto quasi la metà inutilizzate. In seguito a questa situazione riteniamo necessario che anche gli studenti tirocinanti di area medica dell’Ateneo Foggiano, siano inclusi in questa grande campagna poichè sono parte integrante della comunità sanitaria e quotidianamente svolgono le loro attività di tirocinio nelle cliniche e in ospedale, a stretto contatto con i pazienti.

Abbiamo già presentato richiesta agli organi competenti dell’Università di Foggia, ricevendo risposte favorevoli in merito solo da alcuni Presidenti di Corsi di Laurea e nello specifico Odontoiatria e infermieristica. In attesa di risposta dal Rettorato, dai Direttori di Dipartimento e da tutti i Presidenti delle Commissioni Didattiche, vogliamo fare un appello a tutte le autorità competenti affinchè possano accogliere favorevolmente la nostra proposta in modo da ampliare il parter dei destinatari del vaccino”.

Le Associazioni studentesche AISO LINK NEA Infermieristica Indipendente