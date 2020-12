Gargano, 29 dicembre 2020 (aggiornamento ore 13.33). È stato avvertita distintamente una scossa di terremoto sul Gargano intorno alle ore 12.19. Si tratterebbe di una forte sisma che si è scatenato nella periferia di Zagabria, in Croazia.

Per precauzione è stata chiusa la centrale nucleare di Krsko, in territorio sloveno, a soli 136,5 km in linea d’aria da Trieste.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO