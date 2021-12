Dimissioni da coordinatore cittadino di Azione Manfredonia

“Carissime amiche e carissimi amici azionisti.

Cari fondatori Carlo Calenda e Matteo Richetti.

Egregio coordinatore regionale Fabio Zecchino e coordinatore provinciale Nunzio Angiola, coordinatore enti locali Michele Triventi, vi scrivo questa lettera per comunicarvi la mia decisione irrevocabile di dimettermi dal ruolo di coordinatore cittadino di Azione Manfredonia.

Mi sono sentito onorato di aver contribuito a far nascere e far crescere questo partito, raggiungendo alle ultime elezioni comunali il 4,91% dei consensi. Ho sempre fatto il mio dovere da dirigente, dando il mio contributo al massimo della condivisione, per il bene del Partito, sacrificando il mio tempo, i miei affetti ed il mio lavoro.

Questo l’ho fatto con grande convinzione e abnegazione.

Continuerò comunque ad essere una militante, e ad impegnarmi alacremente per la mia città e la Capitanata. La politica deve fare un passo indietro, tornare a parlarsi e a trovare soluzioni per il futuro di questa terra. Ho voglia di far politica per il bene del territorio, credo comunque di poter fornire un supporto di idee per il bene comune.

C’è un tempo per ogni cosa e mi auguro che tutti i membri di Azione, visto l’avvicinarsi delle scadenze congressuali, possano riflettere sulla direzione, sui toni, e sul cammino da intraprendere”.

Con stima Antonio De Michele