Fresca: “Mio ritardo al Consiglio comunale per via di un incidente”

Manfredonia (Foggia), 29/12/2021 – “Una giornata assurda. Partita in tempo per il Consiglio comunale a Manfredonia, sono arrivata quando la Presidente del Consiglio ne ha decretato, frettolosamente, la chiusura dopo soli 33 minuti. Il mio ritardo era stato annunciato per via di un incidente sulla SS.106 Jonica all’altezza di Scanzano, con tanto di testimonianza alla Polizia Stradale essendo accaduto davanti a me che viaggiavo con mia figlia.

Due ore in attesa dei soccorsi e poi la volata verso Manfredonia ascoltando in diretta la conferenza stampa del sindaco. A confermare tutto il giornalista che mi aspettava all’ingresso di Palazzo San Domenico, per una intervista rassicurandomi di essere in tempo per il consiglio da poco iniziato. Cionostante, agli atti risulto assente nonostante i colleghi della minoranza avessero avvisato in aula del mio arrivo posticipato. Ebbene, leggo su diversi post che alcune persone, le solite nascoste dietro profili fake, mi stanno attaccando ancora una volta. Evidentemente non hanno di meglio da fare! Mi dispiace per loro ma dovranno ingoiare il rospo che hanno in gola … la prossima volta partirò il giorno prima! La foto è scattata dalla mia auto alle 12:47 di stamane”.