Il deputato Tasso presenta la questione LSU Manfredonia alla Camera

Manfredonia (Foggia), 29/12/2021 – “Io chiedo che questo Governo voglia affrontare una criticità diventata drammatica – che riguarda il Comune di Manfredonia e che non ho potuto evidenziare nella Legge di Bilancio perché non ce n’è stata data la possibilità – con la stessa sensibilità con cui ha accolto altre richieste di aiuto territoriali e circoscritte.

Dal 1 gennaio il comune di Manfredonia perderà oltre il 65% della forza lavoro, tradotto non si potranno erogare neanche i servizi essenziali alla comunità. Quindi oltre al problema sociale, derivante dalla perdita del posto di lavoro, ne scaturirà uno di ordine pubblico, perché vi lascio immaginare la reazione dei cittadini che troveranno gli uffici comunali chiusi per mancanza di personale.