Manfredonia, Europetroli: rifiuti abbandonati, area in stato di degrado

Manfredonia (Foggia), 29/12/2021- Il Comandante Giuseppe Marasco degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, attraverso questa video e foto denuncia, invita le Autorità preposte in base al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni ad intervenire, per eliminare tale sopruso. ll degrado ambientale s’intende la presenza, in un’area pubblica o privata, di rifiuti abbandonati sul suolo di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, vetro, lattine, ecc. questo sul lungomare Nazario Sauro nel cuore della città.

Il Comandante Giuseppe Marasco.