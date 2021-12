StatoQuotidiano.it, Manfredonia 29 dicembre 2021. Si è tenuta presso il Luc di Manfredonia, questo pomeriggio la conferenza stampa indetta dai consiglieri di minoranza del Comune di Manfredonia al fine di chiarire, non solo alla stampa ma al pubblico e stemperare le polemiche sorte a seguito dell’esposto, inviato al Prefetto di Foggia, con il quale sono state paventate cause di incompatibilità relative alla persona del sindaco Gianni Rotice.

Presenti parte dei consiglieri di minoranza, tra cui: Francesco Schiavone, Gaetano Prencipe, Giulia Fresca, Raffaele Fatone, Michele Iacoviello e Mariarita Valentino.

Ha ribadito quanto già pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, l’avvocato Gaetano Prencipe capogruppo di Molo 21, rilevando che “questa minoranza, proprio per il ruolo che le compete, quindi di controllo dell’attività amministrativa della maggioranza consiliare, ha solo evidenziato l’esistenza di documentazione pubblica, dalla quale emergerebbero delle cause di incompatibilità relative alla persona del Sindaco, alla data del primo consiglio comunale“.

“Ma una causa di incompatibilità, non è una causa di ineleggibilità”, precisa Prencipe, “la prima rimovibile ponendo in essere quegli atti consequenziali che pongono il primo cittadino in un posizione di piena legalità”.

In sintonia con l’intervento di Prencipe, quelli degli altri consiglieri presenti che hanno evidenziato come questa opposizione abbia teso la mano al Sindaco, votando alla prima seduta del consiglio il Presidente del Consiglio alla unanimità, insomma, una messaggio distensivo verso l’amministrazione appena insediata, nonostante, subito dopo ci sia stata una sgarbatezza istituzionale, con la nomina di un membro della maggioranza quale vice presidente del Consiglio, quando, invece, tale nomina spetterebbe anche per controllo e consuetudine ad un consigliere di minoranza.

Si spera che quanto prima venga fatta chiarezza sulla vicenda, quindi, dipanato ogni ragionevole dubbio sulla questione sollevata dalla minoranza, non più tramite conferenze stampa ma nella sede consiliare del Comune di Manfredonia ma soprattutto si possa iniziare ad affrontare i temi scottanti di questi giorni, in primis la mancata proroga per l’utilizzo degli Lsu, per cui dopo oltre 30 anni di precariato, dal primo gennaio, quasi 130 Lsu resterebbero senza lavoro e senza reddito con gravi implicazioni di carattere sociale.

Poi vi è il tema dell’organico comunale risicato all’osso per via di pensionamenti e mancate assunzioni per cui molti servizi pubblici potrebbero essere non garantiti.

Antonio Castriotta