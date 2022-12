Capodanno a Foggia, ordinanza dei commissari su vendita delle bevande

StatoQuotidiano, 29 dicembre 2022. Dalle ore 8:00 del 31 dicembre 2022 fino alle ore 07:00 del 01 gennaio 2023 in tutta l’area del centro cittadino, è vietata la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie-bottigliette in vetro per bibite ed alcolici, barattoli in latta per bibite ed alcolici, bottiglie di acqua in vetro e, comunque, con capacità superiore a 50 ml.

Lo ha deciso un’ordinanza commissariale acquisita anche la relazione della Polizia Locale dopo le manifestazioni natalizie del 24 dicembre “dalla quale si evincono le significative criticità riscontrate nel corso del servizio”. Dunque la commissione ritiene indispensabile adottare provvedimenti per “prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e l’integrità fisica dei cittadini”.

“Tutte le bevande devono essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale compostabile. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra”.

Ordina altresì di cessare immediatamente, su disposizione dell’Autorità, il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza.

La mancata ottemperanza di ridetto ordine sarà perseguita ai sensi dell’art. 650 c.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione da euro 25 ad euro 500.Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia è incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza.

Ecco le strade in cui vige il divieto: C.so Garibaldi, Piazza Cesare Battisti, Via Oberdan, vico Al Piano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via La Greca, C.so Vittorio Emanuele II, P.zza Giordano, Via Lanza, C.so Cairoli. Via Dante, L.go degli Scopari, Via Valentini Vista Franco, P.zza XX Settembre, Via Duomo, P.zza del Lago, P.zza Cardinal Pericle Felice, P.zza De Sanctis, P.zza Mercato, Via Arpi, P.zza Federico II, P.zza Nigri, P.zza Purgatorio, Via San Domenico, Vico Ciancarella, Via Campanile, Via Bruno, P.zza

Martiri Triestini, P.zza Siniscalco Ceci, Viale XXIV Maggio, P.zza Cavour, Via Conte Appiano, Via Torelli, C.so Roma, C.so Giannone, Via Marchese de Rosa, Via Matteotti.