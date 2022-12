E’ morto Pelé. Calcio mondiale in lutto: “GRAZIE O Rei”

STATOQUOTIDIANO.IT, 29 dicembre 2022. E’ morto Pelè.

L’ex calciatore brasiliano, stella del calcio mondiale, aveva 82 anni.

Edson Arantes do Nascimento, nato il 23 ottobre 1940 a Três Corações, era ricoverato da oltre tre settimane all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove le sue condizioni peggioravano di settimana in settimana a causa di un tumore al colon.

Nei giorni scorsi al bordo del suo letto c’era tutta la famiglia, e una delle figlie, Kely Cristina Nascimento, ha pubblicato una foto abbracciata al padre: “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme“.

Il leggendario numero 10 brasiliano ha vissuto l’intera carriera sportiva nel suo Paese indossando la maglia del Santos (dal ’57 al ’74, giocando 580 partite e realizzando 568 reti) e poi nei Cosmos di New York (dal ’75 al ’77, con 56 presenze e 31 gol).

In Nazionale Pelè ha raggiunto le 92 presenze e timbrato per 77 volte la porta avversaria tra il ’57 e il ’71.

“La Fifa alla fine gli ha riconosciuto il record di reti realizzate in carriera, ben 1.281 in 1.363 partite mentre in gare ufficiali O’Rey ha messo a segno 757 gol in 816 incontri con una media realizzativa pari a 0,93 gol a match”.