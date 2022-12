I commissari illuminano Foggia, appalto milionario a Edison e tutti contenti

StatoQuotidiano, 29 dicembre 2022. La commissione straordinaria ha deliberato la definitiva adesione alla Convenzione Consip servizio Luce 4 (lotto 9 -Puglia 1) per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni della durata di 9 anni. L’appalto alla Edison Next Government S.r.l. vale 31 milioni di euro, il progetto approvato consta di tutti i dettagli, tecnici ed economici, per una città che aspetta da tempo un complessivo ammodernamento della pubblica illuminazione.

Un terreno, quello degli appalti per la luce pubblica, che è stato un campo minato nella scorsa amministrazione e, più precisamente, uno degli elementi che ha scatenato lo tsunami giudiziario per cui sussistono procedimenti ancora in corso.

Il project financing in cantiere, in cui l’amministrazione si aggrovigliava almeno dal 2017, poi divenuto megaprogetto da 53 milioni di euro per 20 anni, è una matassa che la politica, quando governava, non ha saputo gestire o su cui, comunque, ha troppo indugiato rispetto a una città allo stremo.

Sulla valutazione della delibera, sulla bontà di quanto deciso, su come si attuerà il risparmio energetico e quanto, non si è sentito alcun politico o associazione che abbia avuto da ridire. Il non detto, più o meno, è questo: “Hanno messo mani su un sentiero complicato, perché diversamente non si capisce la politica cosa avrebbe fatto”. Ma si deve guardare al futuro.