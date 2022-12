Manfredonia aderisce a progetto di videosorveglianza da 250 mila euro

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/12/2022 – Con Deliberazione della Giunta Comunale N. 239 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 – Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e

installazione dei sistemi di videosorveglianza “

la Giunta comuinale del Comune di Manfredonia, “atteso che il Comune di Manfredonia intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio ed in particolare, occorre intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché alla promozione del rispetto del decoro urbano“, ha deliberato di partecipare “alla procedura di invito per l’individuazione di interventi di sorveglianza tecnologica per la realizzazione del predetto progetto di attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza nell’abitato di Manfredonia.

La Giunta ha inoltre deliberato di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza nell’abitato di Manfredonia nell’ambito del POC “legalità” 2014-2020- asse 2 – linea di azione 2.1 per un importo complessivo di €. 250.000″.