Manfredonia avrà il suo “Osservatorio della pesca” per valorizzare il settore ittico

Sono componenti convocati di volta in volta a seconda dell’argomento in trattazione: un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Foggia, un rappresentante dell’Università di Foggia, i presidenti delle cooperative di pesca con sede nel territorio di Manfredonia, un rappresentante per ciascuna delle Forza di Polizia operanti in mare ( Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Carabinieri ), un rappresentante dei commercianti operanti all’interno del mercato ittico di Manfredonia. In una delle prime sedute utili del 2023 il provvedimento sarà portato in approvazione in Consiglio comunale per rendere operativo questo 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗲, 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀.