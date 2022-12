Manfredonia, petardi a Capodanno. La protesta: “L’ordinanza sindacale è errata”

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/12/2022 – Con ordinanza n.25/2022, il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice ha ordinato il divieto a chiunque, su tutto il territorio comunale, dal giorno 28 dicembre 2022 al giorno 08 gennaio 2023, di lanciare petardi e botti di vario genere oltre che la vendita sia in forma fissa che ambulante petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto quelli considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità da utilizzarsi esclusivamente su aree private.

Il provvedimento, come è comprensibile, non è stato preso positivamente dagli esercenti del settore che registrano il picco di vendite proprio durante questo periodo della’anno. “Avvisiamo la gentile clientela che in merito all’articolo che gira sui vari social al divieto dell’acquisto e sparo di fuochi d’artificio che la notizia è errata e contro legge, anticostituzionale e che nessun Comune, Sindaco, Assessore e compagnia bella può emettere ordinanza di divieto di vendita, acquisto e sparo”.

E’ quanto riporta un referente dell’azienda Nuova Pirotecnica Manfredonia di Rossella di Bari di Manfredonia che aggiunge: “Credo che prima di emettere determinate ordinanze bisogna conoscere bene il regolamento del Tulps in materia di esplodenti rilasciato dal Ministero degli Interni. La vendita in modalità ambulante o negozio fisico non può essere negata da nessuno, inoltre comunichiamo la clientela che tutti i negozi e bancarelle nel territorio di Manfredonia sono già autorizzate e rilasciate autorizzazioni proprio dal Comune stesso di Manfredonia,dove ha incassato già il pagamento da parte nostra del suolo pubblico.

“L’unica ordinanza che può emettere un Comune è il divieto di sparo in aree pubbliche ove ci sia affluenza di pubblico, visti che i ragazzini una volta acquistati i vari prodotti sparano dappertutto,e qui ci sta tutta e siamo d’accordo anche noi. Tutti i nostri prodotti sono omologati e Marchiati CE con alti standard di sicurezza e rispettano le normative europee, sono materiali riconosciuti dal Ministero dell’Interno e per questi sicuri”.

E conclude: “Preghiamo all’Amministrazione Comunale e al Sindaco Gianni Rotice di rivedere ciò quanto scritto, leggere la legge e i vari codici di articoli che regolamentano il Tulps in materia di esplodenti. Prima di scrivere comunicati e ordinanze di essere sicuri di quello che scrivono,e iniziare a studiare e semmai a masticare il Tulps. Prima date le autorizzazioni ai commercianti e poi dite che non si possono vendere, acquistare e sparare?”.

