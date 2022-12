Manfredonia, vietati i petardi a Capodanno: “Meno botti, più biscotti”

L’Assessore al Welfare e al benessere degli animali, Avv. Grazia Pennella, invita a Capodanno a far a meno del pericoloso utilizzo dei botti, non solo per evitare possibili incidenti a chi ne fa uso, ma anche a beneficio della salute di persone fragili (come chi è affetto da spettro autistico) e degli amici a quattro zampe, le cui vite sono messe a serio rischio dai forti rumori derivanti dalle deflagrazioni.