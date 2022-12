Moda per bambini: i figli delle celebrità più stilosi

La passione per la moda e per lo stile è una caratteristica che contraddistingue molte persone e che talvolta, con l’ampliarsi della famiglia, può essere trasmessa anche ai figli. In particolare, nei primi anni di vita di un bebè, un grande divertimento per le neomamme o per i neopapà può essere quello di vestire al meglio i propri bimbi, con gusto e con stile. Insomma, le stesse mode che gli adulti possono seguire con attenzione, scegliendo con grande cura i propri vestiti, possono essere seguite anche nella scelta dei vestiti per neonato. Vestire i propri piccoli può diventare un divertimento e una vera e propria passione, creando appositi look coordinati magari con quelli dei fratelli o dei genitori, o anche creando un guardaroba ad hoc da bambino o da bambina, adatto a tutte le occasioni.

Prendere ispirazione dalle celebrities, anche per i più piccoli

Come avrete capito, la scelta dei vestiti per neonato può essere frutto di ricerca e di scelte di stile proprio come quella dei capi che scegliamo di acquistare per noi stessi. Una grande fonte di ispirazione in questo senso può essere costituita dai bimbi più cool delle celebrities, che vediamo a volte indossare degli outfit impeccabili e alla moda proprio come quelli dei loro genitori. Per esempio, una delle coppie mamma-figlia più seguite e amate da tutti i modaioli è quella di Kim Kardashian con la sua piccola North West. Tra sfilate e passerelle, eventi mondani, serate di gala, il duo è sempre più spesso fotografato e seguito in tutto il mondo proprio per lo stile inconfondibile. Se il successo della influencer americana è alle stelle, anche quello della piccola figlia è in crescita, soprattutto per quanto riguarda i suoi look di alta moda.

Dagli States all’Italia: lo stile dei piccoli influencer

Se lo stile extra-continentale della famiglia Kardashian è inconfondibile, anche in Italia negli ultimi anni il mondo dei social e degli influencer presta sempre più attenzione all’abbigliamento e al look anche dei più piccoli. In questo senso a fare strada nel paese è stata senza dubbio Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice ormai famosissima in tutto il mondo. Il suo piccolo Leone e la sorellina più giovane Vittoria fanno scuola su tutti i social con i loro look colorati, eccentrici e allegri, spesso coordinati tra di loro oppure con quelli dei due genitori. Quest’estate abbiamo visto e ricordato tutti quanti la camicia “hippie” del piccolo Leone, ma sono davvero innumerevoli gli outfit memorabili che nel corso degli ultimi anni i due genitori-star hanno mostrato sui loro profili social, seguiti da milioni di followers.

Il look dei loro piccoli è stato curatissimo nei minimi dettagli fin dai vestiti per neonato. E se anche un guardaroba così elaborato e custom-made può essere molto difficile da seguire passo per passo, gli outfit delle piccole celebrità possono essere un’ottima fonte di ispirazione per vestire i nostri bebè. Dai colori ai capi più di moda nelle prossime stagione, ci sarà da sbizzarrirsi e divertirsi anche per i più piccoli. (nota stampa).