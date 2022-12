My Dance Manfredonia: “La danza a teatro” (FOTOGALLERY)

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 29 dicembre 2022. Lo scorso 23 Dicembre come da dodici anni a questa parte, la Scuola di danza My Dance con la direzione artistica di Rita Vaccarella, in prossimità delle feste natalizie, ha organizzato la serata dedicata alle lezioni aperte.

Una tradizione che si è interrotta, solo in occasione delle chiusure causate dalla pandemia, ma che già dal 2021 è tornata a far parte del calendario di eventi organizzati dalla scuola.

Le lezioni aperte vengono svolte in prossimità delle feste natalizie e ciò non a caso, infatti nelle intenzioni della direzione della scuola, questo appuntamento è visto come un vero e proprio regalo da fare a genitori e parenti degli allievi, dando loro la possibilità di assistere dal vivo alle lezioni tenute dai vari insegnanti, che normalmente, si svolgono nella “sacralità” delle sale, inaccessibili ai non addetti ai lavori.

Nelle edizioni precedenti, genitori e parenti accedevano direttamente ai locali della scuola, ma quest’anno la My Dance ha preferito noleggiare il teatro comunale Lucio Dalla e i suoi impianti, per dare agli spettatori le condizioni ideali per assistere a questo tradizionale appuntamento.

Novità assoluta per questa edizione è stata lo svolgimento della lezione di Danza Classica, con l’accompagnamento dal vivo, della pianista Palma Mangiacotti.