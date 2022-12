Rotice devolve la sua indennità di Sindaco ai cittadini con problemi abitativi

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/12/2022 – “Le parole contano. Con Delibera di Giunta comunale n. 236 approvata nella giornata di ieri, abbiamo destinato 40 mila euro annui a beneficio dei cittadini con problemi abitativi, aumentando le risorse assegnate per le necessità della costituenda Agenzia per la Casa (prima in tutta la Puglia dopo Bari) indicate nella delibera di Giunta n. 208 del 28.11.2022.

Come da impegno preso in campagna elettorale, sono risorse derivanti dalla mia rinuncia a tutta l’indennità spettante per la carica di Sindaco per l’intero mandato elettorale (circa 200mila euro), con devoluzione alla spesa sociale e in particolare al recupero delle fragilità, così come già comunicato agli Uffici comunali con nota n. 50506 del 02/12/2021, come primo atto della nuova Amministrazione.

Che sia davvero di buon augurio per l’anno nuovo per tutti coloro i quali, a Manfredonia, sono purtroppo afflitti dal grave ed annoso problema dell’emergenza abitativa; come Amministrazione, ogni giorno, ce la stiamo mettendo tutta per velocizzare sostegni economici ed iter burocratici, soprattutto per coloro i quali sono in graduatoria, ne hanno riconosciuti requisiti ed operano nella legalità”. Lo riporta Gianni Rotice Sindaco di Manfredonia.