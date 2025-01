Con l’arrivo del 2025 e l’apertura del mercato invernale, l’Audace Cerignola si prepara a vivere giorni decisivi per il proprio futuro. I tifosi gialloblù, da sempre appassionati e vicini alla squadra, guardano al nuovo anno con entusiasmo e aspettative crescenti. Sognare il salto in Serie B non è più un’utopia, ma una possibilità concreta, grazie ai risultati conquistati sul campo e alla solidità dimostrata dalla società.

La squadra allenata da Mister Raffaele sta regalando ai tifosi prestazioni di grande spessore. Mai come quest’anno, la Serie B sembra un obiettivo raggiungibile, complici l’equilibrio del campionato e l’assenza di una squadra nettamente dominante. Per Luigi Quarticelli, storico tifoso, il traguardo è a portata di mano: “Con Cuppone e un paio di innesti di qualità, il salto di categoria è possibile. Ma bisogna capire se la società è pronta a questa sfida e, soprattutto, se lo stadio Monterisi potrà ospitare gare di Serie B”.

Uno dei principali ostacoli al sogno promozione è rappresentato dallo stadio Monterisi. La struttura, per come è oggi, non soddisfa i requisiti per ospitare partite di Serie B. Inoltre, la scarsa partecipazione della città agli eventi casalinghi è un tema che preoccupa i tifosi più attivi, come sottolinea Nando Zitolo: “La scarsa partecipazione della città potrebbe essere legata anche al problema dello stadio. Bisogna intervenire in fretta per superare questi limiti”.

Nonostante i dubbi logistici e strutturali, l’Audace Cerignola può contare su una società solida e ben organizzata, capace di costruire un progetto calcistico duraturo. Per Raffaele Paolicelli, i presupposti per il salto di categoria ci sono tutti: “La società è gestita da persone competenti, affiancate da sponsor che credono in questo progetto. La Serie B è un obiettivo realistico, frutto di una programmazione seria”. Franco Reddavide, un altro appassionato sostenitore, aggiunge: “La famiglia Grieco ha trasformato l’Audace in una realtà consolidata. In dieci anni abbiamo scalato categorie e oggi siamo protagonisti in Serie C. Il 2025 potrebbe essere l’anno del riscatto per l’intera comunità cerignolana”.

Non mancano, tuttavia, voci critiche che invitano alla prudenza. Per Matteo Bellomo, la città deve evolversi per supportare un progetto ambizioso come la Serie B: “La società è pronta, ma la mentalità della città è ancora legata all’Eccellenza”. Anche Matteo Coratella evidenzia i rischi di un salto di categoria non adeguatamente sostenuto: “Andare in Serie B potrebbe portare alla fine di un’era in caso di retrocessione. Meglio restare in Serie C con ottimi risultati e mantenere viva la nostra favola”. Al di là delle difficoltà, l’Audace Cerignola è molto più di una squadra di calcio. È un simbolo del riscatto di una comunità che, attraverso il calcio, trova orgoglio e identità. Come sottolinea Vincenzo Specchio: “L’Audace rappresenta il rilancio della nostra città. Essere cerignolani è motivo di orgoglio quando si parla di questa squadra”.

Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per l’Audace Cerignola. La società, la squadra e i tifosi sono chiamati a unire le forze per trasformare un sogno in realtà, consapevoli che il cammino verso la Serie B richiede impegno, programmazione e un forte senso di appartenenza.

Lo riporta cerignolaviva