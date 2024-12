Bari, il sindaco Leccese Mai avvertiti condizionamenti mafiosi in Comune - PH ANSA

Bari, il sindaco Leccese: “Mai avvertiti condizionamenti mafiosi in Comune”

Bari, 28 dicembre 2024 – Redazione ANSA

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha dichiarato di non aver mai riscontrato tentativi di infiltrazione mafiosa o condizionamenti da parte della criminalità organizzata all’interno del Comune. Leccese ha affrontato la questione durante un incontro con i giornalisti, facendo il punto sulla situazione in vista della fine dell’anno.

“Da un punto di vista emotivo, avere la scure sulla testa dell’esito della commissione ispettiva impatta, ma sono molto tranquillo. Conosco bene l’amministrazione e non ho mai visto segnali di infiltrazioni”, ha affermato il primo cittadino.

Il riferimento è all’indagine avviata dopo l’arresto, a febbraio scorso, di oltre 130 persone per presunto voto di scambio politico-mafioso. Tra gli arrestati figurano l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri e sua moglie, Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale. La maxi-inchiesta aveva portato anche all’amministrazione giudiziaria di Amtab, la società municipalizzata dei trasporti, per presunte infiltrazioni legate alla gestione del personale.

Leccese ha evidenziato come i fatti contestati siano circoscritti a specifiche società partecipate e non all’amministrazione comunale nel suo complesso. “Sono stato ascoltato dalla commissione ispettiva poco dopo la mia elezione, su eventi risalenti a oltre dieci anni fa. È stato un impatto forte, ma resto convinto che questa amministrazione sia pulita e trasparente”, ha concluso.

Il sindaco attende ora la decisione del Viminale sull’eventuale commissariamento del Comune. “Non so se il Consiglio dei ministri deciderà oggi sul nostro caso, ma resto fiducioso”, ha ribadito Leccese.