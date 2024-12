La Roma 1927 Futsal conclude l’anno con una vittoria preziosa e convincente, imponendosi per 5-2 sul campo del Vitulano Drugstore Manfredonia. La squadra giallorossa torna finalmente al successo dopo tre turni senza vittorie, un risultato che permette ai capitolini di scalare la classifica e chiudere il 2024 con un incoraggiante sesto posto a quota 19 punti.

La sfida, disputata in un Palasport infuocato e gremito di tifosi locali, ha visto la Roma scendere in campo con determinazione sin dalle prime battute. La squadra di mister Alonso ha subito imposto il proprio ritmo, cercando di arginare il pressing iniziale dei padroni di casa.

Il vantaggio arriva dopo pochi minuti grazie a un’azione corale finalizzata da Avellino, abile a sfruttare un assist preciso di Fortino. Il Manfredonia cerca di reagire, spinto dall’orgoglio e dal supporto del pubblico, e trova il pareggio con Barbieri, autore di un destro potente che non lascia scampo al portiere giallorosso.

La Roma non si lascia intimorire e torna in vantaggio con una rete di Murillo, che raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e insacca con freddezza. I capitolini continuano a spingere, mettendo in difficoltà la retroguardia pugliese, e allungano ulteriormente con Oliveira Dos Santos, autore di una splendida giocata personale che porta il punteggio sull’1-3.

Nel secondo tempo il Manfredonia prova a riaprire la gara, ma la difesa giallorossa regge bene l’urto. A spegnere definitivamente le speranze dei padroni di casa ci pensa Fortino, protagonista di una doppietta che chiude di fatto i giochi. Prima sfrutta un errore difensivo per depositare in rete da pochi passi, poi firma il quinto gol con una conclusione chirurgica a seguito di un contropiede ben orchestrato.

Nel finale Pezzin segna il secondo gol per il Manfredonia, ma è troppo tardi per riaprire la partita. La Roma gestisce il possesso e porta a casa tre punti fondamentali, rilanciandosi in ottica playoff.

Con questa vittoria, la Roma 1927 Futsal ritrova morale e fiducia, dimostrando di poter competere ad alti livelli in un campionato che si preannuncia equilibrato e combattuto. Per il Manfredonia, invece, restano da risolvere alcune problematiche difensive che hanno pesato sull’andamento della partita, lasciando la squadra pugliese ferma a 9 punti in terzultima posizione.

La pausa natalizia offrirà l’occasione per ricaricare le energie e prepararsi al meglio per la seconda parte di stagione, dove ogni punto sarà determinante per raggiungere gli obiettivi prefissati. La Roma guarda avanti con ottimismo, consapevole che prestazioni come quella di Manfredonia possono rappresentare la chiave per un 2025 ricco di soddisfazioni.