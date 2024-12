Esplode grosso petardo in pieno centro: danneggiata un’auto, indagano le Forze dell’Ordine

Manfredonia, 29 dicembre 2024 – Intorno alla mezzanotte, nei pressi di Largo Baroni Cessa, un ordigno artigianale, del peso stimato tra i 200 e i 300 grammi, è stato collocato sotto un’automobile in sosta. E’ quanto si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. L’esplosione che ne è seguita ha causato il distacco del paraurti del veicolo, rendendolo inutilizzabile.

Immediato l’intervento sul posto delle Forze dell’Ordine, con Carabinieri e Polizia impegnati a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le indagini. Presente anche un team di soccorsi stradali, che si è occupato della rimozione dell’autovettura danneggiata. L’esplosione di ieri sera non è un episodio isolato: da tempo la città è vittima di atti vandalici simili, con “botti di cipolla” che vengono fatti esplodere in vari punti, principalmente durante le ore serali e notturne.

Questi ordigni, sebbene rudimentali, rappresentano un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini e dei veicoli, come dimostrato dall’incidente di ieri. Le Forze dell’Ordine invitano chiunque abbia informazioni utili sull’accaduto a contattare i Carabinieri o la Polizia per contribuire alle indagini.