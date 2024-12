Campi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2024 – Redazione ANSA

Un ragazzo di 17 anni, Maati Moubakir, ha perso la vita nella notte a Campi Bisenzio (Firenze) dopo essere stato accoltellato durante una lite in strada. Il giovane è stato trovato privo di sensi in via dei Tintori, nei pressi di un supermercato, da alcuni passanti intorno alle 5 del mattino. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, Maati sarebbe stato ferito in un’altra zona e avrebbe raggiunto via dei Tintori già in condizioni critiche. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per risalire alla dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Il 17enne, cittadino italiano con genitori di origini straniere, viveva a Certaldo con il padre, di origine magrebina, la madre e la sorella minore. Frequentava corsi di formazione a Poggibonsi ed era appassionato di calcio, avendo militato in passato nelle giovanili del Certaldo e del Gambassi Terme.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. “Siamo vicini alla famiglia in questo momento drammatico”, ha dichiarato il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli. Anche l’assessore alla polizia municipale di Campi Bisenzio, Daniele Matteini, ha espresso cordoglio, aggiungendo che l’amministrazione sta seguendo con attenzione l’evolversi delle indagini.

Gli inquirenti stanno valutando se la lite possa essere avvenuta nei pressi di una discoteca della zona, frequentata la notte precedente da numerosi giovani. Il locale, tuttavia, risulta chiuso all’orario in cui Maati è stato soccorso.

Le forze dell’ordine proseguono senza sosta nel tentativo di fare luce su una vicenda che ha lasciato sgomenta la comunità.