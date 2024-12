La Grande Onda: un omaggio a Angelo Vassallo nella Villa Comunale di Mattinata

Una nuova opera d’arte dal forte impatto simbolico ha preso posto nella Villa Comunale di Mattinata: “La Grande Onda”, realizzata dall’artista Sante De Biase. L’installazione, composta da 2500 bottiglie di plastica riciclata, è dedicata alla memoria di Angelo Vassallo, noto come il “Sindaco Pescatore”, figura emblematica di resistenza, giustizia e amore per il territorio.

L’opera rappresenta un messaggio di grande rilevanza sociale e ambientale. Attraverso l’uso di materiali riciclati, “La Grande Onda” si fa portavoce della necessità di prendersi cura del pianeta, contrastando l’inquinamento e promuovendo una cultura di sostenibilità. Il ricordo di Angelo Vassallo, ucciso in circostanze ancora avvolte nel mistero, conferisce ulteriore profondità all’installazione, evocando il valore del coraggio e dell’impegno civico.

Durante la cerimonia di inaugurazione, molte personalità del territorio hanno sottolineato l’importanza dell’opera non solo come tributo, ma anche come invito all’azione collettiva. “Quest’onda è un simbolo di resistenza e speranza,” ha dichiarato l’artista Sante De Biase, “una chiamata a unirci di fronte alle sfide ambientali e sociali che ci riguardano tutti”.

“La Grande Onda” non è solo un’installazione artistica, ma un vero e proprio stimolo alla riflessione e alla partecipazione attiva. Visitandola, i cittadini e i turisti sono invitati a lasciarsi ispirare dal suo messaggio profondo e a contribuire, con piccole e grandi azioni, alla salvaguardia della nostra terra. L’opera sarà esposta nella Villa Comunale di Mattinata, un luogo che si presta perfettamente a ospitare una testimonianza così potente. Non resta che immergersi nel suo significato e lasciarsi trasportare dalla forza simbolica de “La Grande Onda”.

