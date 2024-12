MANFREDONIA – Un episodio di brutale violenza sugli animali ha scosso la comunità di Manfredonia. Nelle campagne vicine alla città, cuccioli appena nati sono stati sottratti e uccisi sotto lo sguardo impotente della loro madre, il cui lamento straziante ha riecheggiato nella zona.

A denunciare l’accaduto sono stati alcuni residenti, profondamente turbati dalla scena. “È stata una mattanza. Una carneficina a mano dell’uomo, lo stesso di cui quella cagnolina si fidava,” racconta un testimone.

L’episodio, che si inserisce in un quadro allarmante di maltrattamenti animali, riaccende l’urgenza di sensibilizzare la popolazione e di promuovere campagne di sterilizzazione.

“Troppi fingono di non vedere. È inaccettabile che si continui a uccidere i cuccioli anziché procedere con la sterilizzazione delle madri,” dichiarano le associazioni animaliste locali.

La cagnolina superstite, sconvolta ma in buone condizioni fisiche, non sarà lasciata sola. Diverse organizzazioni hanno già assicurato il loro intervento per prendersi cura di lei.

Si rinnova l’appello affinché chiunque sia a conoscenza di informazioni utili collabori con le forze dell’ordine. “Non denunciare significa essere complici,” ribadiscono i volontari.

L’episodio solleva interrogativi sulle condizioni di molti animali nelle campagne e sulla necessità di controlli più stringenti. Le associazioni chiedono l’avvio di censimenti e interventi mirati per prevenire simili atti di crudeltà.