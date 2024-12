WWF Foggia: “Condanna ferma per l’aggressione alla turista tedesca a Manfredonia. Subito interventi contro il bracconaggio”

Il WWF Foggia esprime una dura condanna per l’aggressione subita da una turista tedesca nei pressi della Riviera Sud di Manfredonia, colpita violentemente da un bracconiere sorpreso mentre praticava uccellagione con richiami acustici vietati.

L’episodio, riportato recentemente dalla stampa, porta alla luce la gravità del fenomeno del bracconaggio nella zona e il rischio concreto per cittadini e ambientalisti impegnati nella lotta contro le attività illegali. L’area sipontina della Riviera Sud è stata individuata dall’ISPRA come uno dei principali punti critici per il bracconaggio in Italia, con episodi di caccia notturna in aree protette e l’uso diffuso di richiami acustici e reti a terra.

Nonostante questa situazione, la presenza delle forze dell’ordine risulta insufficiente, con poche risorse e unità operative sul territorio. “L’area in questione – spiega Maurizio Marrese, presidente del WWF Foggia – è già stata designata per la creazione di un’oasi di protezione, come previsto dalla legge. Questi luoghi, se adeguatamente valorizzati, potrebbero rappresentare una risorsa per lo sviluppo della riviera sipontina. Tuttavia, episodi di violenza e intimidazione, così come i ricorsi contro le tutele ambientali, evidenziano l’urgenza di intervenire”.

Le richieste del WWF

Il WWF Foggia chiede misure immediate e concrete per contrastare il fenomeno:

Maggiore sorveglianza nelle aree a rischio, con un incremento delle unità specializzate.

nelle aree a rischio, con un incremento delle unità specializzate. Pene più severe per i bracconieri e per chi aggredisce cittadini e attivisti impegnati nella difesa dell’ambiente.

per i bracconieri e per chi aggredisce cittadini e attivisti impegnati nella difesa dell’ambiente. Campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e ai turisti per promuovere il rispetto delle normative sulla caccia e sulla tutela della fauna selvatica.

rivolte alla popolazione e ai turisti per promuovere il rispetto delle normative sulla caccia e sulla tutela della fauna selvatica. Attivazione delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Foggia, ancora inutilizzate nonostante siano state annunciate dal Ministero degli Interni dal 2016.

della Provincia di Foggia, ancora inutilizzate nonostante siano state annunciate dal Ministero degli Interni dal 2016. Nuove oasi di protezione nelle aree limitrofe alla Laguna del Re e al Lago Salso, quest’ultimo in stato di abbandono dal 2019.

nelle aree limitrofe alla Laguna del Re e al Lago Salso, quest’ultimo in stato di abbandono dal 2019. Un tavolo permanente a Manfredonia con associazioni venatorie, ambientaliste e anti-mafia per coordinare azioni contro il bracconaggio.

Il WWF Foggia rinnova il proprio impegno per difendere il patrimonio naturale locale, esortando istituzioni e cittadini a collaborare per fermare queste pratiche illegali e garantire la sicurezza di chi opera per la tutela dell’ambiente.