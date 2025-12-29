Semplicemente “spettacolare” il “Cappuccetto Rosso” de La Luna nel Letto, con i danzatori EleinaD, Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci e Roberto Vitelli, per la regia di Michelangelo Campanale.

“Cappuccetto Rosso” apre una finestra di appuntamenti di teatro-danza, fortemente voluti dalla Bottega degli Apocrifi, nell’ambito della Stagione “Respira”.

Un susseguirsi di coreografie perfette, senza sbavature, entusiasmanti e coinvolgenti.

A parlare sono i corpi dei cinque protagonisti, che sfiorano il palco, ondeggiano, si muovono a suon di musica, narrando una storia tanto cara ai più piccini ma mai dimenticata dagli adulti.

Un lupo che ulula alla luna, al centro della scena cattura il pubblico con le sue movenze e con la sua impeccabile mimica facciale, con un’ inseparabile rosa, la belva quasi spaventa mentre salta da un sedile all’altro in platea, incute terrore ma a rasserenare gli animi, appare un’agnellina soave, leggiadra, che sembra quasi uscita da un fumetto, mastica erba e fiori, fino a quando arriva lei….Cappuccetto Rosso, anima pura ed indifesa, che si aggira nei boschi, candidamente ignara rispetto a ciò che accadrà, con il suo cestino in mano.

Lo spettacolo è in un linguaggio non parlato ma le luci, i costumi, le scene, si compongono in una danza di simboli che ridisegna la fiaba con una semplicità disarmante. Come uno spettacolo nello spettacolo, la vocina di una piccola spettatrice irrompe nel silenzio “papà ma dov’è la nonnina?” ed il pubblico accenna un sorriso quasi rapito da questo fuoriscena inaspettato ma coinvolgente.

Ogni dettaglio è definito con cura, i ballerini-acrobati sembrano quasi figure oniriche, evanescenti che si materializzano attraverso una gestualità mai scontata, ogni sguardo, ogni movimento, ogni azione è dettata dai tempi della musica e se qualche gridolino o suono onomatopeico attraversa la scena, la danza resta la protagonista indiscussa del racconto.

Pochi elementi scenici: in un angolo un antico grammofono, una sedia, un attaccapanni.

Sullo sfondo la luna, un bosco….si apre una porta, appare una nonnina di bianco vestita e il lupo in un sol boccone la inghiotte nel buio. Quando Cappuccetto Rosso giungerà, sarà “rapita” da un licantropo senza scrupoli, i due danzeranno all’unisono fino a quando anche l’ingenua creatura sparirà nella notte.

Il cacciatore salverà il mondo, un lupo che rinasce, si risveglia, un colpo di scena che lascia sgomenti, ma alla fine, come accade nelle fiabe sarà la vita a vincere sul male. Cinquanta minuti di armonia, cinquanta minuti con il fiato sospeso, un elogio del corpo che può divenire sinuosa scultura e poetica creazione.

Le luci si riaccendono e ovunque ti giri sono solo sorrisi di soddisfazione, “dov’è la bambina?” si chiederà qualcuno con il naso all’insù, curioso di conoscere il volto di quella vocina curiosa fuori campo che ha accompagnato lo spettacolo quasi ne fosse parte integrante.

Uno spettacolo per bambini ed adulti, un quadro dipinto da mani leggiadre di ballerini-attori magici, sorprendenti, capaci di evocare ricordi, disegnando uno scenario ricco di suggestioni. Un grazie di cuore alla Luna nel Letto e alla Bottega degli Apocrifi perché sognare non è mai scontato, perché il teatro è un continuo divenire di istanti che hanno il sapore dell’autenticità.

A cura di Mariella La Forgia