Alzheimer, il test degli odori può svelare i primi sintomi

TEST ALZHEIMER Alzheimer, il test degli odori può svelare i primi sintomi

Riconoscere l’Alzheimer in fase precoce è fondamentale, ma i primi segnali spesso si confondono con dimenticanze o piccoli momenti di distrazione

Alzheimer, il test degli odori può svelare i primi sintomi

Alzheimer - ph Fonte 123Rf

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Attualità

Riconoscere l’Alzheimer in fase precoce è fondamentale, ma i primi segnali spesso si confondono con dimenticanze o piccoli momenti di distrazione. Un indicatore semplice e inatteso può arrivare dall’olfatto: non percepire l’odore del sapone sotto la doccia potrebbe essere un campanello d’allarme da non sottovalutare.

Il test olfattivo
Il dottor Davangere Devanand, della Columbia University di New York, ha sviluppato un test basato sul riconoscimento di 12 odori comuni: sapone, cuoio, lillà, fumo, gas, rosa, ciliegia, chiodi di garofano, fragola, mentolo, ananas e limone. Ogni risposta riceve un punteggio da 0 a 12, con penalità per gli errori. I risultati permettono di distinguere tra olfatto intatto (9 punti o più), compromesso (tra 3 e 8 punti) o assente (sotto 3 punti, anosmia). Incrociando i dati olfattivi con test cognitivi e esami strumentali come PET o risonanza magnetica, si può avere un quadro più chiaro dell’interazione tra olfatto e Alzheimer.

Riconoscere i primi segnali
I sintomi iniziali della demenza senile vengono spesso scambiati per disattenzione o stress, ma una ridotta capacità di associare un odore a un gesto abituale, come quello del sapone sotto la doccia, può indicare un inizio di deterioramento cognitivo. In questi casi è consigliabile effettuare subito analisi del sangue, liquido cerebrospinale e risonanza magnetica per una diagnosi più precisa.

Efficacia del test
Il test di Devanand è stato somministrato a 647 volontari senza demenze note, seguiti per una media di 8 anni. I risultati hanno dimostrato che il test è in grado di predire il declino cognitivo, individuando 102 casi di deterioramento cerebrale e 34 casi di demenza, offrendo uno strumento semplice, poco costoso e efficace per intervenire precocemente. Anche un gesto quotidiano come la doccia può diventare un momento per monitorare la salute cerebrale.

Lo riporta leggo.it.

