Bonifica SIN di Manfredonia: affidata la direzione lavori per le aree agricole di Monte Sant'Angelo

Un nuovo passo avanti nel complesso percorso di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) ARCHIVIO

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) , IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

MONTE SANT’ANGELO – Un nuovo passo avanti nel complesso percorso di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia. Con determinazione gestionale n. 1834 del 24 dicembre 2025, il Comune di Monte Sant’Angelo ha ufficialmente aggiudicato l’incarico di direzione dei lavori, contabilità e certificazione di regolare esecuzione per l’intervento di bonifica e messa in sicurezza delle acque sotterranee e per l’aggiornamento della caratterizzazione delle aree agricole private ricadenti nel SIN.

L’incarico è stato affidato all’ingegnere Pasquale Falcone, professionista di Monte Sant’Angelo, al termine di una procedura negoziata avviata ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). L’importo complessivo del servizio ammonta a 4.270,33 euro, al netto del ribasso del 4% offerto in sede di gara, oltre cassa previdenziale e IVA.

Un intervento inserito in un programma da oltre 1,4 milioni di euro
L’affidamento rientra nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto nel dicembre 2019 tra Ministero della Transizione Ecologica, Regione Puglia e i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, che prevede per il territorio montanaro interventi finanziati per 1.452.821,07 euro. Risorse destinate alla messa in sicurezza delle falde e alla caratterizzazione ambientale dei terreni agricoli privati, secondo le più recenti normative ambientali.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta comunale nell’ottobre 2025, presenta un quadro economico complessivo di 248.641,61 euro, con una significativa quota di economie residue che supera 1,2 milioni di euro, da riallocare nell’ambito del programma di risanamento ambientale.
Tutti gli atti di gara si sono svolti sotto la responsabilità del RUP, dott. Francesco Saverio Schiavone, responsabile del V Settore Ambiente, Agricoltura e Foreste. La procedura si è conclusa con esito regolare: verificata la documentazione amministrativa, acquisiti i certificati di regolarità contributiva e avviate le verifiche antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.

Il provvedimento, come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale.

L’aggiudicazione della direzione lavori rappresenta un passaggio tecnico essenziale per l’avvio concreto degli interventi sul campo. Un’azione attesa da anni, che riguarda direttamente la salvaguardia ambientale, la sicurezza delle acque sotterranee e la tutela delle produzioni agricole in un’area segnata da una lunga storia di contaminazione industriale.

A cura di Michele Solatia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

