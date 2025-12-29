TORREMAGGIORE – “Non acquistate e non maneggiate botti illegali”. È un appello netto quello che il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, rivolge alla cittadinanza in vista delle festività di fine anno, periodo in cui – puntualmente – tornano a crescere i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio fuori norma.

Dietro a quelli che molti continuano a considerare semplici “giochi pirotecnici”, si nasconde in realtà un fenomeno complesso, che chiama in causa sicurezza, legalità, economia e responsabilità individuale. “Parliamo di prodotti che possono trasformare un momento di festa in una tragedia – sottolinea il sindaco –. I dati ufficiali ci ricordano ogni anno il bilancio di questa leggerezza: centinaia di feriti, amputazioni, denunce e, purtroppo, anche vittime. È una piaga che colpisce famiglie, giovani e intere comunità, spesso per una scelta superficiale e irresponsabile”.

Secondo l’Amministrazione comunale, il problema non è solo sanitario. I botti illegali rappresentano anche un danno per l’arte pirotecnica italiana, fatta di aziende e professionisti che lavorano nel rispetto di regole molto severe in materia di sicurezza e certificazioni. “Comprare prodotti non a norma – spiega ancora Di Pumpo – significa penalizzare chi produce legalmente e, allo stesso tempo, sostenere un mercato che spesso è controllato da organizzazioni criminali. Non è un semplice ‘sfizio di Capodanno’: è una scelta che può alimentare circuiti illeciti e mettere in pericolo la vita delle persone”.

Per questo il Comune di Torremaggiore ha deciso di sostenere con convinzione la campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione culturale Tradizione di Fuoco, concedendo il patrocinio attraverso gli Assessorati alla Protezione Civile e alla Polizia Locale.

L’iniziativa, che si sviluppa nelle settimane che precedono le festività, coinvolge scuole, famiglie ed esercizi commerciali del territorio. Sono stati predisposti materiali informativi pensati per tutte le fasce d’età: dai più piccoli, con linguaggi semplici e immagini immediate, fino agli adulti, con schede che spiegano le differenze tra prodotti legali e illegali, le sanzioni previste e le corrette modalità d’uso dei fuochi certificati.

“Lavorare con i giovani è fondamentale – osserva il sindaco –. Spesso sono proprio loro a essere più esposti, sia come utilizzatori, sia come spettatori inconsapevoli. Far capire ai ragazzi, nelle scuole, che un botto illegale può segnare per sempre un’esistenza, significa investire sul futuro della comunità. La sicurezza non è un ostacolo alla festa, ma la condizione perché la festa sia davvero tale”.

Accanto al fronte educativo, l’Amministrazione insiste sulla collaborazione tra cittadini e istituzioni.

“Invito tutti i cittadini – afferma Di Pumpo – a diffondere questo messaggio, a parlarne in famiglia, con gli amici, con i vicini. E soprattutto a collaborare attivamente: la sicurezza è un bene comune. Denunciare lo spaccio di materiale pirotecnico illegale è un atto di responsabilità civica, non una delazione. In presenza di situazioni certe, il riferimento è il numero unico di emergenza 112”.

L’appello alla responsabilità arriva in un contesto in cui, ogni anno, si moltiplicano ordinanze e campagne di sensibilizzazione in tutta Italia. Ma, come ricordano dal Comune, nessuna norma può essere davvero efficace senza un cambiamento culturale profondo.

“Possiamo emanare regolamenti, intensificare i controlli, fare sequestri – conclude il sindaco – ma il vero salto di qualità avviene quando ogni singolo cittadino sceglie di dire no ai botti illegali. Solo attraverso il rispetto delle regole e una vera cultura della legalità possiamo tutelare la vita, il lavoro onesto e il futuro della nostra comunità”.