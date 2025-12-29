Edizione n° 5930

Capodanno e animali: "Il botto che cambia tutto? È quello che NON fai"

"NON FAI" Capodanno e animali: “Il botto che cambia tutto? È quello che NON fai”

LNDC Animal Protection lancia l’appello contro i fuochi d’artificio

Capodanno e animali: “Il botto che cambia tutto? È quello che NON fai”

Capodanno e animali: “Il botto che cambia tutto? È quello che NON fai”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

LNDC Animal Protection chiede ai sindaci di vietare botti e petardi per tutelare la sicurezza e il benessere degli animali, troppo spesso vittime silenziose del fragore di Capodanno. All’appello pubblico si affianca la diffusione di consigli pratici per aiutare i proprietari a proteggere i propri compagni a quattro zampe durante la notte di San Silvestro.

Milano, 29 dicembre 2025 – Ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno, botti, petardi e fuochi d’artificio tornano a essere protagonisti di un’abitudine tanto diffusa quanto pericolosa. Per LNDC Animal Protection è tempo di scegliere un altro modo di festeggiare: un modo che non metta a rischio la vita e il benessere degli animali, domestici e selvatici.

Da qui nasce il nuovo claim: “Il botto che cambia tutto? È quello che NON fai”, un invito diretto e consapevole a rinunciare all’esplosione per scegliere, invece, il rispetto.

Come ogni anno, LNDC Animal Protection si rivolge ai sindaci di tutta Italia affinché adottino ordinanze che vietino l’uso di botti e petardi sul territorio comunale. Una richiesta che punta a tutelare la collettività, prevenendo incidenti anche gravi, ma soprattutto a salvaguardare chi quegli scoppi li vive come un trauma: gli animali.

Il Capodanno non è una festa per loro. È un incubo.
Il fragore improvviso e incontrollato provoca panico, disorientamento e reazioni istintive che spesso portano alla fuga, allo smarrimento o, nei casi peggiori, a investimenti e morte. Dopo ogni notte di San Silvestro aumentano le segnalazioni di animali dispersi, traumatizzati o feriti. Il rumore, amplificato da una soglia uditiva molto più sensibile di quella umana, rende quei momenti un vero e proprio bombardamento.

L’associazione ricorda che ogni anno sempre più Comuni scelgono di adottare divieti in materia. Sebbene non sia semplice farli rispettare, tali provvedimenti rappresentano un segnale importante: una presa di posizione etica e culturale, utile a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti più rispettosi della vita.

Gli animali non comprendono la causa dei botti e vengono travolti da una paura irrazionale. Cani, gatti, conigli, uccelli e fauna selvatica reagiscono con panico incontrollato: tentano la fuga, si feriscono, non riconoscono più ambienti familiari né le persone accanto a loro. Spesso l’esito è tragico.

Per questo motivo LNDC Animal Protection ha diffuso anche una serie di consigli utili per proteggere gli animali durante il periodo più a rischio:

Non lasciarli soli: teneteli in casa, in un ambiente tranquillo, con luci e suoni familiari. Evitate di lasciarli all’esterno o legati.

Create uno spazio sicuro: predisponete una zona confortevole con i loro oggetti preferiti, giochi, coperte o la cuccia.

Non forzate il contatto: lasciate che sia l’animale a cercarvi. Se si nasconde, non costringetelo a uscire. La sua paura è reale.

Minimizzate l’impatto acustico: accendete radio o TV a volume moderato per coprire i rumori esterni.

Attenzione agli oggetti pericolosi: rimuovete tutto ciò che potrebbe ferirli in caso di fuga o comportamenti incontrollati.

Identificazione: microchip, medaglietta e denuncia immediata in caso di smarrimento sono fondamentali per ritrovarli.

Consultate il veterinario: per animali anziani, cardiopatici o fortemente fobici, valutate con anticipo un supporto farmacologico.

Il Capodanno può e deve essere una festa per tutti, anche per gli animali. LNDC Animal Protection rinnova quindi il proprio appello: scegliete la tenerezza, non il rumore. Scegliete la vita, non il panico. Il botto che cambia tutto, davvero, è quello che non esplode. (nota stampa)

  1. Hai voglia tu a dire e ridire sempre le stesse cose, tanto siamo italiani e non ce ne frega niente!
    Povere bestiole!

LASCIA UN COMMENTO