Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, Manfredonia si prepara a vivere una nuova pagina della propria storia con la 72ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della città. Un’edizione che si annuncia all’insegna dell’inclusione e della condivisione, con l’invito rivolto a tutta la comunità: bambini, famiglie, gruppi, associazioni e cittadini di ogni età.
Nei giorni scorsi, il 23 dicembre, sono stati consegnati ufficialmente i bozzetti, un passaggio simbolico e operativo che segna l’avvio concreto del percorso creativo che accompagnerà la manifestazione fino alle sfilate. Un momento importante che dà forma alle idee e apre ufficialmente il lavoro dei partecipanti.
Intanto sono aperte le iscrizioni alla manifestazione, disponibili fino al 7 gennaio 2026 o fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Per partecipare è richiesto un documento di identità e una quota di iscrizione di 20 euro.
Un primo incontro informativo è in programma per giovedì 2 gennaio alle ore 10.30, presso la sede dell’Associazione Angeli 2021, in via Gargano 158/C. Durante l’appuntamento sarà possibile completare le iscrizioni, conoscere il tema scelto per la partecipazione e condividere idee, suggestioni ed entusiasmo con gli altri protagonisti del Carnevale.
L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Ars Manfredonia, con Monica Mantovano come referente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333 7904739.
Il Carnevale di Manfredonia si conferma così non solo come evento spettacolare, ma come percorso collettivo, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Un racconto che quest’anno, ancora una volta, sarà scritto insieme, pagina dopo pagina, sorriso dopo sorriso.
3 commenti su "Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione"
Fate finire almeno le festivita’ Natalizie. Che SCHIFO pensano gia’ a carnevale.
Cari organizzatori di questo evento, ammiro la vostra volontà nel voler organizzare il Carnevale, ma per favore, non chiamatelo carnevale, è più giusto chiamarlo: sfilata meravigliosa dei bambini.
Lo si può chiamare carnevale quando sfilano carri allegorici e gruppi ben vestiti.
Anzi, bisogna ringraziare di vero cuore le tante insegnanti che danno l’ anima per realizzare ciò che ammiriamo da alcuni anni.
Purtroppo a Manfredonia le cose belle o finiscono, oppure vengono debellate (per ignoranza).
Manfredonia merita ciò che disponiamo, sia come politici che come gente che sa solo forbiciare.
Vi attaccate sempre agli specchi, nemmeno il tempo di arrivare a fine anno già si pensa alla prossima festa.
In queste feste avete pensato solo a riempire li stomaco senza riempire la vostra anima…
A carnevale riempite soli i desideri della vostra carne, lasciando ancora una volta l’anima vuota.
Ricordiamoci che una vita senza DIO è una vita senza senso, perché il senso della vita è DIO…
Ben dice Gesù:
MATTEO 4:4
“Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.”
UN ABBRACCIO