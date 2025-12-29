Edizione n° 5930

29 Dicembre 2025

29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione

INIZIO Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione

L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Ars Manfredonia, con Monica Mantovano come referente

Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione

Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, Manfredonia si prepara a vivere una nuova pagina della propria storia con la 72ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della città. Un’edizione che si annuncia all’insegna dell’inclusione e della condivisione, con l’invito rivolto a tutta la comunità: bambini, famiglie, gruppi, associazioni e cittadini di ogni età.

Nei giorni scorsi, il 23 dicembre, sono stati consegnati ufficialmente i bozzetti, un passaggio simbolico e operativo che segna l’avvio concreto del percorso creativo che accompagnerà la manifestazione fino alle sfilate. Un momento importante che dà forma alle idee e apre ufficialmente il lavoro dei partecipanti.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla manifestazione, disponibili fino al 7 gennaio 2026 o fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Per partecipare è richiesto un documento di identità e una quota di iscrizione di 20 euro.

Un primo incontro informativo è in programma per giovedì 2 gennaio alle ore 10.30, presso la sede dell’Associazione Angeli 2021, in via Gargano 158/C. Durante l’appuntamento sarà possibile completare le iscrizioni, conoscere il tema scelto per la partecipazione e condividere idee, suggestioni ed entusiasmo con gli altri protagonisti del Carnevale.

L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Ars Manfredonia, con Monica Mantovano come referente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333 7904739.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma così non solo come evento spettacolare, ma come percorso collettivo, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Un racconto che quest’anno, ancora una volta, sarà scritto insieme, pagina dopo pagina, sorriso dopo sorriso.

3 commenti su "Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione"

  2. Cari organizzatori di questo evento, ammiro la vostra volontà nel voler organizzare il Carnevale, ma per favore, non chiamatelo carnevale, è più giusto chiamarlo: sfilata meravigliosa dei bambini.
    Lo si può chiamare carnevale quando sfilano carri allegorici e gruppi ben vestiti.
    Anzi, bisogna ringraziare di vero cuore le tante insegnanti che danno l’ anima per realizzare ciò che ammiriamo da alcuni anni.
    Purtroppo a Manfredonia le cose belle o finiscono, oppure vengono debellate (per ignoranza).

    Manfredonia merita ciò che disponiamo, sia come politici che come gente che sa solo forbiciare.

  3. Vi attaccate sempre agli specchi, nemmeno il tempo di arrivare a fine anno già si pensa alla prossima festa.
    In queste feste avete pensato solo a riempire li stomaco senza riempire la vostra anima…
    A carnevale riempite soli i desideri della vostra carne, lasciando ancora una volta l’anima vuota.

    Ricordiamoci che una vita senza DIO è una vita senza senso, perché il senso della vita è DIO…
    Ben dice Gesù:
    MATTEO 4:4
    “Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.”
    UN ABBRACCIO

