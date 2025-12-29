Carnevale di Manfredonia, consegnati i bozzetti: prende forma la 72ª edizione

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, Manfredonia si prepara a vivere una nuova pagina della propria storia con la 72ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della città. Un’edizione che si annuncia all’insegna dell’inclusione e della condivisione, con l’invito rivolto a tutta la comunità: bambini, famiglie, gruppi, associazioni e cittadini di ogni età.

Nei giorni scorsi, il 23 dicembre, sono stati consegnati ufficialmente i bozzetti, un passaggio simbolico e operativo che segna l’avvio concreto del percorso creativo che accompagnerà la manifestazione fino alle sfilate. Un momento importante che dà forma alle idee e apre ufficialmente il lavoro dei partecipanti.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla manifestazione, disponibili fino al 7 gennaio 2026 o fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Per partecipare è richiesto un documento di identità e una quota di iscrizione di 20 euro.

Un primo incontro informativo è in programma per giovedì 2 gennaio alle ore 10.30, presso la sede dell’Associazione Angeli 2021, in via Gargano 158/C. Durante l’appuntamento sarà possibile completare le iscrizioni, conoscere il tema scelto per la partecipazione e condividere idee, suggestioni ed entusiasmo con gli altri protagonisti del Carnevale.

L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Ars Manfredonia, con Monica Mantovano come referente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333 7904739.

Il Carnevale di Manfredonia si conferma così non solo come evento spettacolare, ma come percorso collettivo, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Un racconto che quest’anno, ancora una volta, sarà scritto insieme, pagina dopo pagina, sorriso dopo sorriso.