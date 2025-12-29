Edizione n° 5930

AGNELLI // Maria Sole Agnelli: il patrimonio tra dividendi Exor e asset immobiliari
29 Dicembre 2025 - ore  09:14

MENDICO // Paolo Mendico, lo sfogo del padre: “A scuola hanno mentito, le chat parlano chiaro”
29 Dicembre 2025 - ore  09:09

Elettra Lamborghini risponde alle polemiche sulla liposuzione e cancella il commento su Instagram

TOP ELETTRA Elettra Lamborghini risponde alle polemiche sulla liposuzione e cancella il commento su Instagram

La cantante ha condiviso su Instagram un video in cui mostrava il proprio addome scolpito, dichiarando di aver preso solo «300 grammi» durante i pranzi e le cene di Natale

Elettra Lamborghini risponde alle polemiche sulla liposuzione e cancella il commento su Instagram

Elettra Lamborghini risponde alle polemiche sulla liposuzione e cancella il commento su Instagram

Elettra Lamborghini torna al centro dell’attenzione sui social per il suo fisico. La cantante ha condiviso su Instagram un video in cui mostrava il proprio addome scolpito, dichiarando di aver preso solo «300 grammi» durante i pranzi e le cene di Natale. Un traguardo personale che l’artista ha voluto condividere con i follower, ma che ha scatenato reazioni contrastanti, con critiche sul messaggio trasmesso riguardo al rapporto con il cibo e l’aumento di peso.

La polemica è stata innescata da Eliska, una fitness influencer, che ha commentato il video sottolineando la definizione dell’addome di Elettra e insinuando possibili ricorsi a trattamenti estetici o liposuzione, piuttosto che a esercizi mirati. Secondo l’influencer, la muscolatura del tronco non sarebbe sufficiente a giustificare un addome così definito, facendo ipotizzare interventi mirati per posizionare il grasso in modo selettivo.

La cantante non ha tardato a replicare in maniera dura, criticando le insinuazioni: «Ma come ti permetti a dire che il mio corpo non è armonico? Chi sei tu per giudicarmi? Mi alleno due volte al giorno tutti i santi giorni! Che competenze hai per dire queste ca**ate?». Elettra ha aggiunto: «Mi hai mai vista dal vivo in costume per poter fare certe affermazioni? Se avessi fatto una liposuzione, sarei piena di cicatrici: me ne vedi qualcuna? Inoltre, la liposuzione non è una cura per dimagrire, toglie solo il grasso localizzato. Elena, hai detto un sacco di ca**ate, studia prima di parlare e cancella questo video totalmente infondato».

Poco dopo, Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare il suo commento sotto il video della fitness influencer, mentre quest’ultima ha mantenuto il contenuto online.

