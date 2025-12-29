Fatti un regalo! Compra a Cerignola: in palio buoni spesa da 200 euro

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita commerciale della città, valorizzare il tessuto economico urbano e creare occasioni di festa e intrattenimento. Con questi obiettivi nasce l’iniziativa “Fatti un regalo! Compra a Cerignola”, in programma dal 3 al 6 gennaio 2026.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Cerignola, si configura come una vera e propria lotteria con premi in palio. Non è prevista alcuna domanda formale di adesione: i commercianti interessati dovranno recarsi personalmente presso l’Ufficio di Staff del Sindaco entro le ore 13.00 di mercoledì 31 dicembre 2025, per ritirare gratuitamente il blocchetto di biglietti. Con il ritiro, l’esercente accetta integralmente il regolamento dell’iniziativa.

I biglietti saranno distribuiti ai clienti a fronte di una spesa minima di 50 euro effettuata in un’unica soluzione. Ogni scontrino di importo pari o superiore a 50 euro dà diritto a un biglietto, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal cliente.

I premi in palio consistono in buoni spesa del valore unitario di 200 euro, tutti di pari importo, utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

L’estrazione dei biglietti vincenti si terrà in forma pubblica il 6 gennaio 2026, alle ore 12.00, presso Palazzo Fornari. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato entro sette giorni sui canali ufficiali del DUC di Cerignola e/o del Comune di Cerignola. Per il ritiro del premio sarà necessario presentare il biglietto originale vincente, entro 30 giorni dalla data di estrazione.