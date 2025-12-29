FOGGIA – Continua a destare forte preoccupazione la situazione delle palazzine di via Lucera e via Concetto Marchesi, sgomberate dopo l’ordinanza disposta a seguito del grave dissesto strutturale rilevato dai Vigili del Fuoco. Dodici famiglie e sette attività commerciali, da giorni, si trovano a fare i conti con un quadro di incertezza, disagi e timori legati al futuro.

A intervenire è la segreteria cittadina e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Foggia, con i consiglieri Amorese, Accettulli, Soragnese e Fusco, che esprimono “vicinanza e solidarietà” ai residenti e agli esercenti coinvolti, richiamando l’attenzione sulle conseguenze sociali dell’emergenza.

“Parliamo di case vissute, di luoghi di lavoro, di punti di riferimento quotidiani: realtà che non possono essere trattate come semplici unità immobiliari, ma come parti vive della nostra comunità”, sottolineano i rappresentanti meloniani.

A rendere ancora più delicato il quadro, secondo Fratelli d’Italia, sarebbe stato anche l’episodio di un furto avvenuto in uno degli appartamenti sgomberati. Un fatto che, evidenziano, “ha colpito persone già provate” e avrebbe messo in luce l’assenza di un presidio adeguato nelle ore immediatamente successive allo sgombero. “Solo dopo questo grave episodio e solo dopo la denuncia mediatica – affermano – si è deciso di attivare un servizio di vigilanza privata per tre giorni: inizialmente a carico del Comune e successivamente a spese dei proprietari degli immobili”.

Una scelta ritenuta “tardiva”, che, per FdI, confermerebbe come “la tutela dei cittadini sia stata affrontata con superficialità e senza una visione preventiva”, anche alla luce di quanto già accaduto in passato in altre situazioni critiche, come quella di corso Giannone.

Nel comunicato, Fratelli d’Italia richiama poi l’attenzione sulle condizioni delle famiglie più fragili. “Desta particolare preoccupazione la presenza tra gli sfollati di nuclei vulnerabili, tra cui una famiglia con un neonato di appena sei mesi, che avrebbe meritato un’attenzione immediata e prioritaria da parte dei Servizi Sociali”, evidenziano i consiglieri.

Per il gruppo consiliare, “situazioni così delicate richiedono interventi tempestivi, accompagnamento costante e una presa in carico reale, non formale”. Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di “dare piena disponibilità di ascolto e vicinanza alle famiglie, rispetto alle proprie competenze e non solo”, attivando misure concrete.

Tra i punti indicati: “una collaborazione per garantire un presidio delle forze dell’ordine”, la piena applicazione delle misure previste nell’ambito dei servizi sociali e “forme di supporto emergenziali alle attività commerciali” colpite dallo stop forzato.

Fratelli d’Italia, infine, mette sul tavolo la disponibilità a contribuire a una soluzione condivisa: “Offriamo fin d’ora piena disponibilità ad attivare e partecipare a un tavolo tecnico per trovare soluzioni nell’interesse di queste famiglie, che non devono rimanere sole”. “Continueremo a seguire la vicenda con serietà e determinazione”, concludono i consiglieri e i dirigenti cittadino.